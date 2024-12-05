ФСБ пресекла работу легализаторов незаконных мигрантов в Крыму

Двое россиян подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории республики. «Организовывали их незаконное проживание на территории Республики Крым без фактической регистрации по месту пребывания, а также предоставляли им оплачиваемую работу на производственном объекте.
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