Минэкономразвития: ОЭСР занизил новый прогноз по росту ВВП России в 2025 году

Организация экономического сотрудничества и развития обновила прогноз по экономике России. Ее оценки ВВП за 2024 год реалистичны, а ожидания на следующий занижены, заявил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.