Шахназаров назвал Белого идиотом и раскрыл, что он сделал, чтобы вылезти на ТВ: «Протащил свое личико на экран»

Анатолия Белого знала вся страна, его считали прославленным и талантливым актером, который добился хороших результатов в своей профессии, но помнят ли люди, что все это произошло благодаря Марине Голуб? Сегодня, к сожалению, женщины нет в живых.
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