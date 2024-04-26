Биотех-компания «Промомед» планирует провести IPO в этом году

Российская фармацевтическая группа компаний «Промомед» хочет провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже в 2024 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сделке.
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