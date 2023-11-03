Победа над Рыбакиной вывела Соболенко в полуфинал Итогового турнира

В Мексике, где проходит финальный турнир сезона WTA, завершились игры в одной из групп. Матч между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии и Еленой Рыбакиной из Казахстана начался еще прошлой ночью, но остался недоигранным из-за дождя.