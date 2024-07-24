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Пошёл за пивом, а попал на войну: Осуждённый за хулиганство офицер ВДВ отправился на СВО

Пошёл за пивом, а попал на войну: Осуждённый за хулиганство офицер ВДВ отправился на СВО

В феврале 2023 года, находясь в карауле на территории части в Орехово-Зуево, мужчина пошёл за пивом, а попал на войну.

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