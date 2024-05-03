Все любители военной истории знают знаменитую цитату Наполеона: «Каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции» (Tout Solat francais porte dans sa giberne le Bagon de Marechal de France).
А было на самом деле всё не так...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
"находчивый охотник получил офицерский штампованный автомобиль. "- автор вообще читал этот бред???
Ответить
16 час.
вс
владимир сергеев
Статьи пишет Плохой ИИ , на основе заготовок из нескольких фраз
Ответить
5 час.
Свежие комментарии