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Свежие комментарии

  • владимир сергеев
    Статьи пишет  Плохой  ИИ , на основе  заготовок из нескольких фразА было на самом д...
  • ММ
    "находчивый охотник получил офицерский штампованный автомобиль. "- автор вообще читал этот бред???А было на самом д...
  • Влад Владимиров
    А можно было бы ещё  сбрасывать  бумажные конструкторы ЛА из серии, ну, типа, все там "сделай сам"...  Идей бредовых..."Надувная" Авиация

А было на самом деле всё не так...

А было на самом деле всё не так...

﻿﻿Все любители военной истории знают знаменитую цитату Наполеона: «Каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции» (Tout Solat francais porte dans sa giberne le Bagon de Marechal de France).

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Комментарии
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М
ММ
&quot;находчивый охотник получил офицерский штампованный автомобиль. &quot;- автор вообще читал этот бред???
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16 час.
вс
владимир сергеев
Статьи пишет  Плохой  ИИ , на основе  заготовок из нескольких фраз
Ответить
5 час.

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