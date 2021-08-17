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Дизайн-кода нет, но здания красивые – тревел-блогеры о центре Уссурийска

Дизайн-кода нет, но здания красивые – тревел-блогеры о центре Уссурийска

В середине июля в Уссурийске побывала семья тревел-блогеров из Амурской области. Видео прогулки по центру города появилось на Youtube и перекочевало в Instagram.

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