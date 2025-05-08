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Всё о женщинах

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Микроинсульт или увлечение пластикой: что могло произойти с внешностью Филиппа Киркорова

Микроинсульт или увлечение пластикой: что могло произойти с внешностью Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров в последнее время неважно выглядит. Он сильно похудел и стал казаться изможденным, а фанаты, побывавшие на последних концертах артиста, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Как-то пофиг на Филю...
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14 час.
Зоя Гольдштаб
Как же он ОБРЫД!!!!!!!!!
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5 час.
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