Микроинсульт или увлечение пластикой: что могло произойти с внешностью Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров в последнее время неважно выглядит. Он сильно похудел и стал казаться изможденным, а фанаты, побывавшие на последних концертах артиста, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией.
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