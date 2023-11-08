Ольга Тумайкина: «Машина — это свобода от обстоятельств и личное пространство»

Актриса, водитель такси и певица встретились в проекте «Да, мы за рулем». 123RF/Legion-media «Да, мы за рулем» — уникальный проект Яндекс Такси, который рассказывает об истории женщин-водителей: как социальные роли накладывают отпечаток на профессию, как формируются стереотипы и какое вдохновение находят для себя женщины за рулем.