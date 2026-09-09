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Диетолог рассказал, кому нельзя есть сгущенку

Диетолог рассказал, кому нельзя есть сгущенку

Этот продукт лучше исключить из рациона тем людям, у кого уже есть проблемы с углеводным обменом Сгущенное молоко лучше исключить из рациона, потому что это скорее вредный продукт, чем полезный, заявил aif.

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