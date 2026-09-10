Как выглядит и чем живет подросшая дочь Бориса Галкина, родившаяся, когда актеру было почти 70 лет

Появление ребенка в зрелом возрасте — событие, которое полностью меняет привычный уклад жизни. Популярный артист Борис Галкин стал отцом дочери Анны, когда ему исполнилось 69 лет, а его супруге, певице Инне Разумихиной, было 43 года.