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Как выглядит и чем живет подросшая дочь Бориса Галкина, родившаяся, когда актеру было почти 70 лет

Как выглядит и чем живет подросшая дочь Бориса Галкина, родившаяся, когда актеру было почти 70 лет

Появление ребенка в зрелом возрасте — событие, которое полностью меняет привычный уклад жизни. Популярный артист Борис Галкин стал отцом дочери Анны, когда ему исполнилось 69 лет, а его супруге, певице Инне Разумихиной, было 43 года.

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