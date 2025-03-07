Эксперт Роспотребнадзора Акимова: при выборе цветов нужно смотреть на стебель

При выборе цветов к 8 Марта важно обращать внимание на стебель - он не должен быть сухим. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.
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