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Эксперт Роспотребнадзора Акимова: при выборе цветов нужно смотреть на стебель

Эксперт Роспотребнадзора Акимова: при выборе цветов нужно смотреть на стебель

При выборе цветов к 8 Марта важно обращать внимание на стебель - он не должен быть сухим. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.

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