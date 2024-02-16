В Смоленской области открывается военно-исторический парк

Первое мероприятие состоится 23 февраля Под Смоленском открывается военно-исторический парк. Местные жители создают площадки различных эпох, на которых в дальнейшем будут проходить массовые исторические праздники.
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