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Эксперт Подольская назвала размер средней пенсии в России

Эксперт Подольская назвала размер средней пенсии в России

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

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