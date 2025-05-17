Аномальная жара обойдет Россию стороной: синоптики развеяли надежды россиян на лето

МОСКВА, 17 мая, ФедералПресс. Вопреки ожиданиям, знойное лето пока не спешит в центральную Россию. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что на большей части территории страны установится «спокойная» погода.
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