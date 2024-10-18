Движение вперед: снова о недвижимости для целей обложения налогом на имущество

Уже не первый год идут споры о том, с каких объектов следует платить налог на имущество. Что такое недвижимое имущество для целей налогообложения ? 2 октября 2024 года Экономическая Коллегия ВС РФ вынесла четвертое определение по этой тематике (ООО СП Аркаим).