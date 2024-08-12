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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Кочетков: «В КХЛ я не вкладывал, что надо о себе заявить. Думал о плей-офф. В АХЛ – о конкуренции с другими вратарями»

25-летний вратарь провел в карьере 51 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и 50 игр в АХЛ. «В КХЛ я не вкладывал такое, что надо о себе заявить.

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