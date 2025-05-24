Стали известны потери ВСУ после мощного удара «Искандером» по порту Одессы

В результате двух высокоточных ударов ОТРК «Искандер-М» по порту Одессы были поражены более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военный склад с запчастями для беспилотников и корабли противника «Крым» и «Титан».
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