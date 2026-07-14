Шуваев рассказал о планах властей Белгородской области

БЕЛГОРОД, 14 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко, который прибыл с рабочей поездкой в регион.
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