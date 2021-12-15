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В Кирове открылась выставка заслуженного художника Бориса Ведерникова

В Кирове открылась выставка заслуженного художника Бориса Ведерникова

Выставка заслуженного художника России Бориса Ведерникова, которую он посвятил своему отцу — оперному певцу Александру Ведерникову, открылась в Вятском художественном музее, 15 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры Кировской области.

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