В Кирове открылась выставка заслуженного художника Бориса Ведерникова

Выставка заслуженного художника России Бориса Ведерникова, которую он посвятил своему отцу — оперному певцу Александру Ведерникову, открылась в Вятском художественном музее, 15 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры Кировской области.
Выставка заслуженного художника России Бориса Ведерникова, которую он посвятил своему отцу — оперному певцу Александру Ведерникову, открылась в Вятском художественном музее, 15 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры Кировской области.
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