В Нарьян-Маре состоялись гонки на снегоходах

Соревнования по кроссу на снегоходах имени Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации А. Н. Чилингарова состоялись в Нарьян-Маре, 22 марта сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
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