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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    Ты сам про это не забудь А то в прошлом туре написал, а ставки не сделалТОТО. РПЛ - 2024/...
  • КУАТ
    Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «МЮ». А Спортинг готов?«Ман Сити» и «Чел...
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    14 тур начнётся в пятницу матчем Динамо - Ростов в 19.00 мск.ТОТО. РПЛ - 2024/...

«Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «МЮ» победил с ван Нистелроем, СКА проиграл «Локомотиву», очередная ничья «Юве», поражение Медведева, Вигго Мортенсен ругает «Реал» и другие новости

«Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «МЮ» победил с ван Нистелроем, СКА проиграл «Локомотиву», очередная ничья «Юве», поражение Медведева, Вигго Мортенсен ругает «Реал» и другие новости

1. «Манчестер Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги: «горожане» проиграли «Тоттенхэму», а лондонцы уступили «Ньюкаслу».

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Лена Мисько
РФС и «Спартак» проведут матч Лиги ставок Лиги легенд памяти Федора Черенкова Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00.  На поле выйдут Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо». Места на тренерской скамейке красно-белых займут Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. В тренерский штаб бело-голубых вошли Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович. Перед матчем болельщикам будет предложена шоу-программа с выступлениями артистов, футбольными аттракционами и розыгрышами. Дата начала продажи билетов будет объявлена дополнительно.
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13 час.
КУАТ
Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Аморима в «МЮ». А Спортинг готов?
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5 час.

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