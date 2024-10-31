«Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «МЮ» победил с ван Нистелроем, СКА проиграл «Локомотиву», очередная ничья «Юве», поражение Медведева, Вигго Мортенсен ругает «Реал» и другие новости

Лена Мисько

РФС и «Спартак» проведут матч Лиги ставок Лиги легенд памяти Федора Черенкова Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00. На поле выйдут Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо». Места на тренерской скамейке красно-белых займут Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. В тренерский штаб бело-голубых вошли Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович. Перед матчем болельщикам будет предложена шоу-программа с выступлениями артистов, футбольными аттракционами и розыгрышами. Дата начала продажи билетов будет объявлена дополнительно.