Администрация Альметьевска сообщила о принятых мерах безопасности из-за атаки БПЛА

Администрация Альметьевска сообщила о принятых мерах безопасности из-за атаки беспилотников. «В целях обеспечения безопасности в промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности.
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