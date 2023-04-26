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«Енисей» встретится с «Родиной». Приходите поддержать красноярцев!

В 29 туре Мелбет Первой лиге «Енисей» принимает дома «Родину». Матч пройдет 29 апреля, в 17:00 по местному времени на «Арене-Енисей» «Енисей» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

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