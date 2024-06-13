Украина требует отстранить трех российских борцов и белорусского спортсмена от участия в Олимпийских играх 2024 года за политическую активность

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) направил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить трех российских борцов - Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву - от участия в летних Олимпийских играх 2024 года.
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