Украина требует отстранить трех российских борцов и белорусского спортсмена от участия в Олимпийских играх 2024 года за политическую активность

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) направил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить трех российских борцов - Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву - от участия в летних Олимпийских играх 2024 года.