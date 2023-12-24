Новая система высшего образования в России не изменит формат и содержание ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что новая система высшего образования в России не предполагает внесения изменений в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ), который полностью устраивает все вузы страны.
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