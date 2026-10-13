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Трамп подтвердил, что Путин заинтересован в завершении украинского конфликта

Трамп подтвердил, что Путин заинтересован в завершении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его российский коллега Владимир Путин больше заинтересован в завершении украинского конфликта, чем Владимир Зеленский.

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