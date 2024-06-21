Белоусову хотят добавить головной боли - в Госдуме предложили бесконтрольно раздать каждому генералу по миллиарду

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

Алекс, открою вам небольшой секрет: в СССР был такой орган-ЦК КПСС и Политбюро: так вот, при них был такой орган-КПК(Комитет Партийного Контроля).В этом КПК был военный отдел который контролировал расход денежных средств, выделенных на титульные строительства(суммы выделялись довольно большие и объекты строились приличные.Например, когда я занимал должность зам командира мсд у меня в один год было 3 титула и самый дешовый был 1.2 миллиона тогдашних рублей.Вы строили, а москвичи приезжали и проверяли. А вот снабжение боевых частей и подразделений,а также боевого обеспечения совсем другая история.Эту историю разрушили до фундамента, но мне что то подсказывает что и фундамент продали.Ген. Гурулёв ЭТО должен ЗНАТЬ или уже вошёл в маразм со своим предложением!