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Медвежий угол

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Белоусову хотят добавить головной боли - в Госдуме предложили бесконтрольно раздать каждому генералу по миллиарду

Белоусову хотят добавить головной боли - в Госдуме предложили бесконтрольно раздать каждому генералу по миллиарду

Интересная жизнь с Vera Star Фото: tass.ru На днях из уст депутата Государственной думы генерал-лейтенанта Андрея Гурулева прозвучало сенсационное заявление, которые вызвало мягко говоря недоумение.

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Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
&quot;Да, сегодня раздается критика, особенно от военных, что дескать Белоусов никакого отношения к армии не имеет,&quot; Дмитрий Фёдорович УСТИНОВ так же в своё время никакого отношения к Армии не имел, однако  Министром Обороны он был-мечта России!
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1 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Алекс, открою вам небольшой секрет: в СССР был такой орган-ЦК КПСС и Политбюро: так вот, при них был такой орган-КПК(Комитет Партийного Контроля).В этом КПК был военный отдел который контролировал расход денежных средств, выделенных на титульные строительства(суммы выделялись довольно большие и объекты строились приличные.Например, когда я занимал должность зам командира мсд у меня в один год было 3 титула и самый дешовый был 1.2 миллиона  тогдашних рублей.Вы строили, а   москвичи приезжали и проверяли.     А вот снабжение боевых частей и подразделений,а также боевого обеспечения совсем другая история.Эту историю разрушили до фундамента, но мне что то подсказывает что и фундамент продали.Ген. Гурулёв ЭТО должен ЗНАТЬ или уже вошёл в маразм со своим предложением!
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1 час.
Н
Ната
Ага, а еще по паре-тройке деревень с крестьянами!
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1 час.

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