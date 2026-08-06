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ТАСС

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Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о боевой обстановке

Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о боевой обстановке

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым и заслушал его доклад о боевой обстановке на добропольском направлении.

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