Путин заслушал доклад командира 76-й дивизии ВДВ о боевой обстановке

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым и заслушал его доклад о боевой обстановке на добропольском направлении.