👩🍼 Малые роддома предложили не закрывать, а переформатировать в Центры репродукции На 13-м Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора предложили не закрывать малые роддома, а переформатировать их в Центры реабилитации репродуктивной функции человека, рассказала профессор КФУ имени Вернадского, доктор медицинских наук Наталья Резниченко.
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