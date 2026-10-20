👩‍🍼 Малые роддома предложили не закрывать, а переформатировать в Центры репродукции На 13-м Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного Собора предложили не закрывать малые роддома, а переформатировать их в Центры реабилитации репродуктивной функции человека, рассказала профессор КФУ имени Вернадского, доктор медицинских наук Наталья Резниченко.