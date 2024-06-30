«Где жила, там и гадила». Сеть ответила на интимные откровения Лазаревой

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elsa симсон

У нее сейчас пограничное состояние... Ей нравится, что она на слуху... Эдакий приправленный злобой мазохизм и привычка выплевывать все на люди... Но со временем все это перейдет в состояние внутреннего ТИХОГО УЖАСА... Вот это ее и доконает... Продаст последнюю сумочку, чтобы протянуть еще пару месяцев... Старость обязательно придет, а скорее прибежит. Потому, что у людей с больной, пораженной негативом психикой, она приближается семимильными шагами...Видно же, что она к ней уже мчится.