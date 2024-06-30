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«Где жила, там и гадила». Сеть ответила на интимные откровения Лазаревой

«Где жила, там и гадила». Сеть ответила на интимные откровения Лазаревой

Татьяна Лазарева давно уже признана иноагентом, а некоторое время назад еще и внесена в РВ в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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Комментарии
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Галина Малыхина
КВНщики посчитали, что им всё дозволено, и прогадали... Теперь скулят, но не перестают гадить.
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20 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Дура дурой-все что можно сказать.
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18 час.
elsa симсон
У нее сейчас пограничное состояние... Ей нравится, что она на слуху... Эдакий приправленный злобой мазохизм и привычка выплевывать все на люди... Но со временем все это перейдет в состояние внутреннего  ТИХОГО УЖАСА... Вот это ее и доконает... Продаст последнюю сумочку, чтобы протянуть еще пару месяцев... Старость обязательно придет, а скорее прибежит. Потому, что у людей с больной,  пораженной негативом психикой, она приближается семимильными шагами...Видно же, что она к ней уже мчится.
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49 мин.

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