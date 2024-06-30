Татьяна Лазарева давно уже признана иноагентом, а некоторое время назад еще и внесена в РВ в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
«Где жила, там и гадила». Сеть ответила на интимные откровения Лазаревой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
КВНщики посчитали, что им всё дозволено, и прогадали... Теперь скулят, но не перестают гадить.
Ответить
20 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Дура дурой-все что можно сказать.
Ответить
18 час.
eс
elsa симсон
У нее сейчас пограничное состояние... Ей нравится, что она на слуху... Эдакий приправленный злобой мазохизм и привычка выплевывать все на люди... Но со временем все это перейдет в состояние внутреннего ТИХОГО УЖАСА... Вот это ее и доконает... Продаст последнюю сумочку, чтобы протянуть еще пару месяцев... Старость обязательно придет, а скорее прибежит. Потому, что у людей с больной, пораженной негативом психикой, она приближается семимильными шагами...Видно же, что она к ней уже мчится.
Ответить
49 мин.
Свежие комментарии