Вдова рассказала правду об отношениях Левкина и группы "На-На"

Вдова Владимира Левкина после смерти певца дала свое первое интервью. Ранее в Сети разгорелся скандал из-за поведения женщины на похоронах – некоторые сочли, что она вела себя неподобающим для убитой горем вдовы образом.
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