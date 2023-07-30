Карвахаль после 0:3 с «Барсой»: «Реал» выиграет в официальных матчах, уверен. Когда настанет час истины, мы победим»

В матче в рамках летнего предсезонного турне по США «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:0. «Поражение от «Барселоны» – не самая приятная вещь, но стоит помнить, в каком матче это произошло, и какое он имеет значение.
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