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Самоуверенный турист решил сделать селфи с коброй, но не ожидал, что она может плеваться: видео

Самоуверенный турист решил сделать селфи с коброй, но не ожидал, что она может плеваться: видео

Индонезийский турист взял в руки черную кобру и начал снимать видео для своего блога. Парень старался держать змею подальше от тела, но рептилия неожиданно плюнула ядом почти на метр, что попало на видео.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Придурок...БЛЯ
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16 час.
A
Antanas
Ему с головай что то есть.😄👍.
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9 час.

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