Самоуверенный турист решил сделать селфи с коброй, но не ожидал, что она может плеваться: видео

Индонезийский турист взял в руки черную кобру и начал снимать видео для своего блога. Парень старался держать змею подальше от тела, но рептилия неожиданно плюнула ядом почти на метр, что попало на видео.
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