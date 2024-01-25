Боррель призвал европейские страны ориентироваться на RT

Европа должна брать пример с работы Russia Today в арабских странах. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своей поездки на Ближний Восток.
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