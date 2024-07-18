15 российских спортсменов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. МОК опубликовал окончательный список

МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024. В Париже выступят 15 спортсменов из России: Тамара Дронова (велоспорт); Алена Иванченко (велоспорт); Глеб Сырица (велоспорт); Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ); Алексей Коровашков (гребля на байдарках и каноэ); Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ); Евгений Сомов (плавание); Анжела Бладцева (прыжки на батуте); Даниил Медведев (теннис); Роман Сафиуллин (теннис); Павел Котов (теннис); Екатерина Александрова (теннис); Мирра Андреева (теннис); Диана Шнайдер (теннис); Елена Веснина (теннис).
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