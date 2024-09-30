Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Грани эскалации: необъявленная война на территории стран НАТО вполне реальна

Грани эскалации: необъявленная война на территории стран НАТО вполне реальна

Грани эскалации: необъявленная война на территории стран НАТО вполне реальна В материале от 22 сентября 2024 года «Удары западным оружием по территории России: «Окрошка по-киевски» или «Иранское возмездие» мы рассмотрели вероятность нанесения массированного ракетного удара по правительственным зданиям и сооружениям в Киеве как ответа на возможность ударов высокоточным оружием большой дальности вглубь территории России.

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Комментарии
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Н
Николай
Совершенно верно: удары д.б. ДО, а не ПОСЛЕ!!!
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