В Аргентине начали расследование против Милея из-за криптовалютного проекта

Расследование в отношении президента Аргентины Хавьера Милея и предпринимателей, связанных с запуском криптовалюты $LIBRA, о продвижении которой глава государства писал в своих социальных сетях, начал прокурор Эдуардо Тайано.
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