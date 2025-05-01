Бойцы ВС РФ модифицировали боеприпас для ударных беспилотников

ГЕНИЧЕСК, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты технического отдела 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» модифицировали комбинированный боеприпас типа «колокольчик» для ударных беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии