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Новости Тамбова

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25 февраля в Тамбове обесточат 5 улиц

25 февраля в Тамбове обесточат 5 улиц

Во вторник, 25 февраля, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

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