Сочи принял первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

t.me/aeroaer Авиакомпания Red Wings совершила первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, воздушное судно вылетело из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлилось в Сочи, сообщает пресс-служба авиагавани.
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