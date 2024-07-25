В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции обсудили с воспитанниками детского лагеря опасные дорожные ситуации

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летний период сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия организовали акцию «Безопасное лето» для детей из лагеря дневного пребывания МУДО «Центр детского творчества № 2».
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