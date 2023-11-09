В США сообщили о полете стратегического бомбардировщика в зоне Ближнего Востока

США совершили второй пролет стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer, который способен переносить ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального командования страны (CENTCOM), включающей Ближний Восток.
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