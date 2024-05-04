Вооружённые силы Украины испытывают острый дефицит в солдатах. Чтобы хоть как-то это компенсировать, командование ВСУ выставляет против русских "армию больных" – больных ВИЧ, гепатитами, туберкулёзом и т.
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