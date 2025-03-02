Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81 599 человек по состоянию на 1 февраля и превышает максимальную загруженность пенитенциарной системы страны более чем на 19 тысяч мест, сообщается в отчете, опубликованном министерством юстиции страны.
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