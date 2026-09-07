Лавров передал личный поклон всем участникам специальной военной операции

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО передал личный поклон всем участникам специальной военной операции (СВО), а также тем, кто обеспечивает их деятельность в тылу и оказывает гуманитарную помощь.