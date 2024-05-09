Сергей Аксёнов поздравил крымчан с 79-й годовщиной Великой Победы

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил граждан с Днём Победы. Он отметил, что русский народ совершил величайший подвиг – разгромил фашизм и ценой огромных жертв отстоял свою государственность, свою свободу, своё право на жизнь.
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