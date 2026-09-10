Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Воронежскую область. ⚡️⚡️⚡️ В результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения.
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