Необычная модификация советского троллейбуса: и зачем такой нужен?

Любопытной разновидностью троллейбуса КТГ (Киевский троллейбус грузовой), выпускавшегося киевским электротранспортным заводом имени Дзержинского с 1972 по 1993 год, была модель КТГ‑4, представлявшая собой передвижную столовую.
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